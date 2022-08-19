Вольфганг Кубікі закликав відкрити «Північний потік-2»

Віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, Вольфганг Кубікі висловився за відкриття газопроводу «Північний потік-2» для заповнення газосховищ на зиму попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє «Європейська правда».

«Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якнайшвидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2". Якщо таким чином до нас дійде більше газу, можливо, навіть весь гарантований контрактом обсяг, це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не зазнає серйозної шкоди», – сказав Кубікі.

Кубікі зазначив, що ці завдання є першочерговими для федерального уряду.

«Коли журналіст наголосив, що Путін використає це як великий успіх, Кубікі сказав, що все, що забезпечує надходження більшої кількості газу, буде кориснішим для Німеччини, ніж для Путіна."До речі, найбільший пропагандистський успіх Путіна був би у тому разі, якби у нас закінчився газ, поки він ще добре на нас заробляє. Цьому треба запобігти», – сказав політик.

Федеральний уряд Німеччини призупинив введення в експлуатацію готового газопроводу «Північний потік-2" через повномасштабне вторгнення Росії до України.

Зараз Росія постачає лише близько 20% від можливої ​​кількості газу через «Північний потік-1». У російській компанії «Газпром» звинувачують у цьому технічні причини, у німецькому уряді вважають, що РФ вдає проблеми. Німеччині у разі повного припинення поставок з РФ буде важко мати достатню кількість природного газу, щоб пережити майбутню зиму, навіть якщо запаси будуть поповнені відповідно до урядових цілей. Газу, у сховищах Німеччини вистачить менше ніж на 3 місяці.