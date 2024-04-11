Від підриву гранат постраждали 26 осіб, двоє депутатів сільради загинули

Правоохоронці завершили розслідування терористичного акту, скоєного депутатом Керецьківської сільської ради Сергієм Батрином 15 грудня 2024 року. Справу передали до суду, підривнику гранат загрожує довічне ув’язнення.

В СБУ, яка проводила досудове розслідування, та прокуратурі розповіли нові подробиці трагедії у Керецьках. Зокрема, правоохоронці встановили, що Сергій Батрин готувався до теракту заздалегідь. Пошуком гранат займався за кілька місяців до події і придбав їх у невідомої особи. Йдеться про дві осколкові наступальні гранати РГД-5 та ручну осколкову оборонну гранату Ф-1. Їх депутат зберігав у себе вдома у селі Кушниця.

На сесії Керецьківської сільської ради 15 грудня депутати обирали секретаря сільської ради, розглядали фінансові питання, зокрема бюджет на наступний рік та умови оплати праці голови сільради. В СБУ зазначають, що Сергій Батрин скоїв теракт саме з метою впливу на прийняття цих рішень.

Правоохоронці встановили, що Сергій Батрин готувався до теракту заздалегідь.

«За даними слідства, у той день фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади. Однак, не досягнувши «бажаного» результату, він ненадовго залишив приміщення сесійної зали, щоб привести вибухові боєприпаси в бойову готовність. Повернувшись назад, зловмисник дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу приміщення, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради», – повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області.

За даними слідства, під час засідання сесії сільради обвинувачений кинув на підлогу у залі три гранати, які одразу здетонували. Від підриву гранат постраждали 26 осіб, двоє депутатів сільради загинули.

«Один чоловік помер наступного дня після інциденту, інший – через місяць. До їх загибелі призвели множинні осколкові поранення, отримані внаслідок вибуху гранат. Також унаслідок теракту було завдано майнову шкоду Керецьківській сільській раді. Експерти підрахували, що збитки склали 78 тис. грн. Для відшкодування цих коштів сільрада вже заявила до обвинуваченого цивільний позов», – інформують у Закарпатській обласній прокуратурі.

Обвинувачений наразі під вартою, а справу передали до суду. За вчинення терористичного акту, який призвів до загибелі людей, а також незаконне поводження з вибуховими пристроями йому загрожує довічне ув’язнення.