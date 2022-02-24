Обмеження у пересуванні громадян в області діятимуть з 22:00 до 06:00

У Рівненській області 24 лютого запроваджено комендантську годину з 22:00 до 06:00. Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

Він пояснив, що комендантську годину запроваджено для встановлення та підтримки громадського порядку. Школи та дитячі садочки не працюють до окремого рішення, яке прийматимуть у понеділок, 28 лютого.

Розважальні, спортивні заклади, а також заклади громадського харчування працюватимуть в області до 22:00.

Віталій Коваль також повідомив, що в області діє цілодобова гаряча лінія облдержадміністрації 0800 500078, а також гаряча лінія при теробороні Рівненщини 063 9411847.

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