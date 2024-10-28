На Рівненщині серед сміття виявили труп 20-річної левиці

У суботу, 26 жовтня, на території Костопільського заводу з утилізації відходів знайшли мертву левицю. Працівники Рівненського зоопарку стверджують, що тварина померла від старості, саме тому її труп передали для кремації у Костопіль. Водночас поліцейські розпочали за даним фактом перевірку.

Вперше фотографію нерухомої левиці, що лежить серед купи сміття, опублікували 26 жовтня у місцевій Instagram-спільноті «panda_pavlik». Там припустили, що тварина була цирковою і могла померти під час виступу. Щоправда, цю версію спростували правоохоронці. Вранці 27 жовтня пресслужба поліції Рівненської області повідомила, що смерть левиці настала внаслідок онкологічного захворювання.

«Наразі слідчі перевіряють документи, опитують персонал заводу та зоопарку з метою встановлення усіх обставин. За цим фактом відомості одразу внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень, перевірка триває», – зазначили поліцейські.

У понеділок, 28 жовтня, ситуацію офіційно прокоментували в Рівненському зоопарку.

«Самка африканського лева Діна поступила до нас у 2009 році з Каунаського зоологічного парку уже дорослою. 23 жовтня 2024 року вона померла у віці 20 років. Причиною смерті стали зміни в організмі, що призводить фізіологічне старіння. Останні пів року левиця стала малоактивною, поступово втрачала апетит і, відповідно, зменшувалась її маса тіла. Працівники зоопарку докладали багатьох зусиль, щоб підтримати старіючий організм медикаментозно та дати можливість їй в спокої дожити свого віку», – повідомила адміністрація зоопарку у Facebook.

У зоопарку також зазначили, що через гормональний збій та підвищеня рівню тестостерону у Діани виросла грива. Тому багато користувачів соцмереж помилково вирішили, що на фото – лев.

«Після проведення патологоанатомічного розтину весь біологічний матеріал направляється на спеціальні переробні заводи для подальшої утилізації (кремації). У Рівненській області працює Костопільська філія Державного підприємства «Укрветсанзавод», з яким зоопарк має договір на проведення утилізації. Відповідно до цієї процедури, 24 жовтня труп левиці був доставлений на територію заводу, де працівники провели вивантаження», – додали у зоопарку.

Додамо, що згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, Костопільська філія Державного підприємства «Укрветсанзавод» зареєстрована у січні 2013 року й розташована у селі Лісопіль Костопільської громади. Основний вид її діяльності – оброблення та видалення безпечних відходів. Станом на сьогодні щодо підприємства порушено справу про банкрутство.