На території Костопільського заводу з утилізації відходів Рівненської області у суботу, 26 жовтня, знайшли мертвого лева. У поліції розпочали перевірку. Про це 27 жовтня повідомила поліція Рівненської області.

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію, що на території Костопільського заводу з утилізації відходів знайшли мертвого лева. Поліцейські вже відреагували на інцидент і зазначили, що проводять перевірку щодо виявленого тіла тварини.

«За цим фактом відомості одразу внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень та одразу розпочали перевірку. Попередньо, слідчо-оперативна група встановила, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання», – йдеться у дописі.

У поліції додали, що наразі вони перевіряють документи, опитують персонал заводу та зоопарку, щоб встановити всі обставини.

Зоозахисниця Андріана Байло написала у Facebook, що у суботу в Костополі на смітнику знайшли мертвого не лише лева, а й лелеку, мавпу і труп ще однієї тварини.

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Тіло метвого лева на території Костопільського заводу

Нагадаємо, у 2021 році в Україні посилили кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Хоч законодавство й раніше передбачало заборону знущання з тварин, однак ці заборони не були детально прописані, й штрафи для порушників були переважно незначними.