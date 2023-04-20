Церкву Успіння пресвятої Богородиці в Самборі закрили і опечатали за рішенням депутатів міської ради

У середу, 19 квітня, депутати Самбірської міської ради заборонили діяльність в місті УПЦ Московського патріархату. Церкву Успіння пресвятої Богородиці закрили і опечатали.

«Заборонили діяльність церкви МП. Після заслуханих аргументів усіх сторін, сьогодні на сесії міської ради прийняли рішення про заборону діяльності у Самборі Української православної церкви (Московського патріархату)», – йдеться в повідомленні мерії.

У міськраді також повідомили, що двері церкви опечатали до впорядкування нею усіх документів та остаточного і повного виходу зі складу МП.

Нагадаємо, раніше в Бориславі за рішенням міськради закрили та опечатали храм УПЦ МП, парафіяни якого не визначилися щодо переходу до ПЦУ. Станом на 11 квітня на Львівщині продовжували діяти 18 парафій УПЦ МП, але ситуація змінюється щоденно. Львівська облрада звернулася до місцевої влади з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП на своїх територіях.