Про жахливі умови життя дитини правоохоронцям повідомила небайдужа тернополянка

У Тернополі патрульні поліцейські врятували восьмирічну дівчинку, яка проживала у жахливих умовах. Дитина час від часу голодувала, адже її рідна матір всі гроші витрачала на випивку. Коли правоохоронці зайшли до квартири, то бачили чимало сміття, гори пустих пляшок з-під алкоголю та антисанітарні умови.

До правоохоронців звернулася небайдужа жителька Тернополя. Жінка повідомила, що помітила, що одна з дівчаток, яка грається на вулиці, постійно перебуває в брудному одязі. Її мати не наглядає за нею, а в квартирі, де проживає дитина, жаливі умови.

Патрульні поліцейські виїхали на виклик. Двері до помешкання відчинила матір дівчинки. На запитання правоохоронців, де її дитина, тернополянка відповіла, що вона не знає. У квартирі патрульні побачили антисанітарні умови для життя, купу сміття, брудні речі та пусті пляшки.

Правоохоронці почали шукати дівчинку на вулиці і на сусідніх дитячих майданчиках. Через певний час дитину вдалося виявити в одному із дворів багатоповерхівок.

«Дівчинка розповіла, що мама її не годує та систематично вживає алкогольні напої. Патрульні заспокоїли та нагодували дівчинку. З огляду на виявлені обставини, інспектори не могли далі залишати дівчинку за адресою проживання. Тому повідомили про подію працівників служби у справах дітей та соціальних працівників», – повідомили в патрульній поліції Тернопільщини.

Правоохоронці купили для дівчинки їжу та солодощі

Тернопільській правоохоронці повідомили про умови проживання дитини у службу в справах дітей Тернопільської міської ради. Дівчинку тимчасово вилучили з родини віддали до притулку, що на вулиці Стрімка в Тернополі, до поки батьки не забезпечать належні умови для проживання дитини. А на матір склали протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов'язків).