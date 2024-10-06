Несправна база даних польської митниці блокує пропуск автомобілів вже вдруге

На українсько-польському кордоні призупинили роботу у трьох пунктах пропуску через те, що у поляків не працює база даних. Така ситуація виникла у ПП «Шегині-Медика», «Рава-Руська - Гребенне» і «Краківець-Корчова». Про це повідомили у Львівській митниці.

«За інформацією польської сторони, припинилася робота бази даних в трьох пунктах пропуску. Оформлення всіх видів транспортних засобів у напрямку виїзду з України не здійснюється», – зазначено у повідомленні.

Оформлення легкових транспортних засобів та автобусів на вʼїзд в Україну здійснюється в штатному режимі, за винятком вантажівок.

Нагадаємо, така ж ситуація виникла ввечері суботи на всіх пунктах пропуску Львівської митниці. Поляки повідомили, що у них не працює база даних митної служби. Однак близько опівночі пропуск автомобілів відновили.