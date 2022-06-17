У церков УПЦ МП в Хмельницькому заберуть право постійного користування земельними ділянками. Ці території повертатимуть у власність громади. Управління земельних ресурсів вже отримало вказівку розробити такий проект, остаточно за нього голосуватимуть депутати міськради.

Відповідний проект рішення доручив розробити мер Хмельницького Олександр Симчишин у п'ятницю, 17 червня.

«Щоб простимулювати від'єднання наших релігійних організацій від МП і від інших ворожих центрів, ми дали завдання управлінню земельних ресурсів підготувати проект рішення про припинення права користування земельними ділянками за такими релігійними організаціями», – зазначив він.

Він зазначив, що після припинення права постійного користування ці земельні ділянки переходитимуть у власність громади. Відтак громада зможе передати їх іншим релігійним організаціям.

Крім того, на сесії Хмельницька міськрада прийняла звернення до РНБО та парламенту розглянути законопроект про заборону діяльності УПЦ МП в Україні.

Зазначимо, 27 травня Собор Української Православної Церкви ухвалив рішення про повну самостійність і незалежність від Російської православної церкви. Також Собор засудив війну і виразив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.