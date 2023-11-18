Жителя Мельнице-Подільської громади Чортківського району Тернопільщини засуджено до 3 років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу. Про це поінформували в прес-службі Тернопільської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що після оголошення та проведення мобілізації у зв’язку з військовою агресією проти України, чоловік пройшов медичний огляд та у червні 2023 року був визнаний військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби у ЗСУ.

Отримавши повістку для відправлення до військової частини, не маючи правових підстав на відстрочку, він не прибув у визначене місце для подальшого проходження військової служби.

«Суд апеляційної інстанції задовольнив апеляційну скаргу прокурора на вирок Борщівського районного суду та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі військовозобов’язаному, мешканцю одного із сіл Мельнице-Подільської територіальної громади, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (ст. 336 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Оскільки захист Батьківщини є конституційним обов’язком кожного громадянина України, прокурор оскаржив вирок суду першої інстанції, яким обвинуваченого було засуджено до 3 років позбавлення волі, із встановленням іспитового строку в 1 рік, за ухилення від призову до війська.

Відтак, за вироком суду, військовозобов’язаний, що ухилився від обов’язку захищати Батьківщину під час військової агресії ворога, проведе 3 роки за ґратами. Вирок набрав законної сили.