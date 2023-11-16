Жінці та її спільниці оголосили про підозру у незаконному переправленні громадян за кордон

Українські прикордонники затримали в Одесі жінку, яка організувала злочинну схему для виїзду ухилянтів з України. Жінка підшукувала для чоловіків призовного віку фіктивних дружин з інвалідністю, повідомили у четвер, 16 листопада, у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За даними правоохоронців, місцева мешканка шукала наречених з інвалідністю для того, щоб ухилянти могли зареєструвати з ними фіктивний шлюб та виїхати за кордон як їхні супроводжуючі особи. Вартість фіктивного шлюбу становила 4500 доларів.

«Затримали підозрювану під час передачі замовнику “послуги” свідоцтва про шлюб та одержання неправомірних коштів», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Окрім того, за сприяння у незаконному виїзді призовників з України правоохоронці повідомили про підозру фіктивній дружині, яка отримувала частину винагороди за злочинну схему. Наразі вирішується питання щодо обрання жінкам запобіжного заходу. Організаторці схеми загрожує до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.