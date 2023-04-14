Україна не ділилася з США планами щодо свого майбутнього контрнаступу. Про це у п'ятницю, 14 квітня, повідомила агенція Associated Press.

За словами джерел журналістів, великий витік розвідданих США не завдасть серйозної шкоди майбутнім наступам ЗСУ, оскільки керівництво України і так не ділилося своєю найбільш конфіденційною оперативною інформацією, сумніваючись у здатності Вашингтона зберігати їхні секрети.

І українські, і американські офіційні особи цього тижня заявили, що лише українці знають деякі бойові плани та іншу оперативну інформацію, а не американці, їхній найважливіший союзник. Це означає, що витоку секретних військових документів, включно з оцінкою сильних і слабких сторін України на полі, можливо, наразі недостатньо, щоб змінити хід війни.

Окрім того, колишній високопоставлений співробітник ЦРУ Джон Сіфер, сказав, що хоча витік секретної інформації є «підлим», він не вважає, що це справді шкодить військовим зусиллям України. За його словами, найбільш захищені та делікатні секрети розвідувального співтовариства зазвичай не містяться у таких документах Пентагону.

На початку квітня газета The New York Times у своєму матеріалі розповіла, що Пентагон розслідує витік секретних документів, які стосуються планів США й НАТО щодо контрнаступу ЗСУ. Наступного дня тематика викрадених документів розширилась – у ще одній партії опублікованих файлів йшлось про те, що США нібито шпигують за своїми ключовими союзниками, зокрема за Україною.

Про що йдеться в нібито секретних американських документах – читайте у нашій статті.