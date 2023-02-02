Україна братиме участь у програмі єдиного ринку Євросоюзу

За підсумками спільного засідання українського уряду та Європейської комісії в Києві було підписано угоду про участь України в програмі ЄС «Єдиний ринок». Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Бюджет програми складає 4,2 млрд євро, а один із її основних компонентів – розвиток конкурентоспроможності бізнесу. Наша участь у цьому проекті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки», – прокоментував він.

Також Україна і ЄС уклали меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів.

Семирічна (2021-2027) програма «Єдиний ринок» покликана спростити доступ до ринків країн ЄС, сприяти бізнесу та його розвитку, конкурентоспроможності й стійкості компаній та цілих секторів економіки.

До слова, Європарламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій закликає ЄС працювати над початком переговорів про членство України у блоці. У свою чергу, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу. Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському Союзові.