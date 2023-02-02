Європарламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій закликає ЄС працювати над початком переговорів про членство України у блоці. Про це повідомляє «Європейська правда».

Текст був прийнятий 489 голосами «за», 36 «проти» при 49 «утрималися». У резолюції Європарламент детально виклав свої очікування від майбутнього саміту між політичними лідерами України та ЄС, що відбудеться 3 лютого в Києві. Що стосується перспективи членства України в ЄС, то в тексті резолюції міститься вимога до ЄС «працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, що окреслює наступні кроки, які дозволять Україні приєднатися до єдиного ринку ЄС».

Підтверджуючи свою прихильність майбутньому членству України в ЄС після офіційного подання заявки 28 лютого 2022 року, депутати Європарламенту наголошують, що вступ є процесом, який ґрунтується на заслугах і передбачає дотримання відповідних процедур, а також виконання реформ і критеріїв вступу.

Євродепутати також закликають українську владу якнайшвидше запровадити суттєві реформи, щоб ефективно відповідати критеріям членства в ЄС. Крім того, Європарламент закликає країни-члени ЄС збільшити і прискорити військову допомогу Києву, зокрема, надання зброї, а також необхідної політичної, економічної, інфраструктурної, фінансової та гуманітарної підтримки.

Резолюція також закликає лідерів на майбутньому саміті Україна-ЄС визначити пріоритети комплексного пакету відновлення для України. Цей пакет має бути зосереджений на допомозі, реконструкції та відновленні в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі.

У свою чергу, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу. Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському Союзові.

Президентка Єврокомісії переконана також, що Єврокомісія сприятиме Україні наближатися до вступу, до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути – перед будівлею Берламонт в Брюсселі.