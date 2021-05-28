РНБО розгляне запровадження санкцій проти режиму Олександра Лукашенка вже найближчим часом

Міністерство закордонних справ України підготувало санкційний пакет проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Рада нацбезпеки та оборони України розгляне питання запровадження санкцій вже найближчим часом.

«Український уряд солідаризувався із позицією своїх міжнародних партнерів, перш за все – із Європейським союзом», – розповів в ефірі «Україна 24» заступник глави МЗС Євген Єнін, якого цитує LIGA.net.

З його слів, Рада нацбезпеки та оборони України може розглянути питання запровадження санкцій вже найближчим часом.

До самого санкційного списку потрапили чиновники режиму Олександра Лукашенка, причетні до фальсифікацій виборів чи репресій проти мирних громадян.

Затримання Романа Протасевича: що відомо

Колишнього редактора білоруського опозиціійного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою.

Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач. Лукашенко заявив, що сигнал про мінування надійшов зі Швейцарії, хоча Раніше білоруська влада заявляла, що відповідне повідомлення надійшло від палестинського руху ХАМАС. Угруповання звинувачення в таких діях заперечило.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.

Зокрема, після затримання Протасевича Україна заборонила вітчизняним авіакомпаніям виконувати польоти над Білоруссю, а також закрила повітряний простір для білоруських літаків.