Україна розпочала перемовини з партнерами з приводу продовження та розширення «зернової угоди». Про це пише агенція Reuters.

Зокрема, Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб і надалі мати можливість постачати зерно на світові ринки. За даними джерел, Україна не веде переговорів із росією, але в Києва є розуміння, що з росіянами комунікують партнери.

«Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів», — розповіло джерело.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ почала блокувати вивезення зерна з українських портів. Так звана «зернова угода», яка дозволяє експорт української продукції морськими шляхами, була укладена влітку 2022 року. Її продовжили в листопаді, і термін дії закінчується 18 березня поточного року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна зацікавлена у продовженні «зернової угоди», однак Росія при цьому повинна виконати ряд умов, щоб не гальмувати цей процес.

В одній з останніх своїх заяв про «зернову угоду» президент України Володимир Зеленський зазначав, що вона заслуговуєна безстрокового продовження.