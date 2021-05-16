З з 17 до 21 травня в Україні триватиме тиждень «Відкритого уряду», який одночасно проходитиме в усіх країнах-учасницях однойменної глобальної ініціативи. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Від завтра розпочинаємо тиждень Відкритого уряду... Уряд щоденною роботою рухається в цьому напрямку відкритості: збільшення кількості електронних послуг, покращення системи прозорих закупівель, спрощення доступу до інформації тощо», – написав Шмигаль.

Він уточнив, що основним напрацюванням стане «довгоочікувана онлайн-платформа» для взаємодії уряду, громадян та інститутів громадянського суспільства «ВзаємоДія».

«Завдяки цій платформі буде максимально спрощено комунікацію з органами виконавчої влади, створено зручні умови для залучення громадськості до обговорення проектів важливих державних рішень», – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, що раніше Шмигаль заявив, що позитивний сценарій зростання економіки в країні свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тис. грн.