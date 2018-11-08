Україна укладе із Вселенським патріархатом «охоронну угоду» щодо Андріївської церкви
Угода стосуватиметься деталей режиму використання самої церкви.
Україна укладе із Вселенським патріархатом «охоронну угоду» щодо Андріївської церкви, яку раніше Верховна Рада передала в користування Константинополя. Про це 8 листопада повідомило «Громадське» з посиланням на радника президента України Ростислава Павленка.
За його словами, зміст угоди полягатиме у тому, що сторони спільно намагатимуться зберегти церкву перш за все як історико-культурну спадщину.
«Також, оскільки це є пам’ятка, буде ухвалено так звану «охоронну угоду» між державою та Вселенським патріархатом щодо використання цього об’єкта, що передбачатиме якраз збереження її як пам’ятки, умови використання, обережного поводження з іконами та всіма об’єктами історико-культурної спадщини, які знаходяться в самій церкві, щодо режиму використання самої церкви і подібного», — пояснив Павленко.
Як інформував ZAXID.NET, 16 жовтня представнця президента у Верховній Раді Ірина Луценко анонсувала законопроект, яким пропонується передати у постійне користування Вселенському патріарху Андріївську церкву. Сам Порошенко згодом заявив, що це рішення погоджене з церковними ієрархами та сприятиме прискоренню отримання томосу про автокефалію Української православної церкви. У пояснювальній записці до законопроекту зазначають, що для представництва Вселенського патріархату необхідна гідна культова споруда, в якій представники Константинополя могли б регулярно здійснювати богослужіння. Зазначається, також що передача саме цієї культової споруди, яка перебуває у власності держави, буде мати унікальне як практично-церковне, так і символічно-духовне значення.