Україна укладе із Вселенським патріархатом «охоронну угоду» щодо Андріївської церкви, яку раніше Верховна Рада передала в користування Константинополя. Про це 8 листопада повідомило «Громадське» з посиланням на радника президента України Ростислава Павленка.

За його словами, зміст угоди полягатиме у тому, що сторони спільно намагатимуться зберегти церкву перш за все як історико-культурну спадщину.

«Також, оскільки це є пам’ятка, буде ухвалено так звану «охоронну угоду» між державою та Вселенським патріархатом щодо використання цього об’єкта, що передбачатиме якраз збереження її як пам’ятки, умови використання, обережного поводження з іконами та всіма об’єктами історико-культурної спадщини, які знаходяться в самій церкві, щодо режиму використання самої церкви і подібного», — пояснив Павленко.

Як інформував ZAXID.NET, 16 жовтня представнця президента у Верховній Раді Ірина Луценко анонсувала законопроект, яким пропонується передати у постійне користування Вселенському патріарху Андріївську церкву. Сам Порошенко згодом заявив, що це рішення погоджене з церковними ієрархами та сприятиме прискоренню отримання томосу про автокефалію Української православної церкви. У пояснювальній записці до законопроекту зазначають, що для представництва Вселенського патріархату необхідна гідна культова споруда, в якій представники Константинополя могли б регулярно здійснювати богослужіння. Зазначається, також що передача саме цієї культової споруди, яка перебуває у власності держави, буде мати унікальне як практично-церковне, так і символічно-духовне значення.