Беньямін Нетаньягу пообіцяв допомогти із переговорами

Посол України в Ізраїлі Євгеній Корнійчук запропонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу стати посередником в переговорах із Росією. Той сказав, що постарається допомогти. Про це посол розповів в ефірі ізраїльського міжнародного каналу i24 News, передає LIGA.net в п’ятницю, 23 квітня.

«Я радий заявити, що прем’єр-міністр не сказав "ні". Він сказав, що постарається зробити все, що в його силах. Ми раді, що пан Нетаньяху не відхилив цю місію, навпаки – показав інтерес та бажання допомогти», – сказав Корнійчук.

Він додав, що Нетаньягу запропонували стати посередником, оскільки той в добрих відносинах як і з президентом України Володимиром Зеленським, так і з президентом Росії Володимиром Путіним.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Ще на початку березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України. Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Після цього розвідка зафіксувала незвичне підвищення військової активності з боку Росії. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Розвідка, зокрема, повідомила, що Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Не виключають там і спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.

За оцінками Міноборони, Росія стягнула на північно-східний напрямок поблизу кордону з Україною понад 100 тис. своїх військовослужбовців і продовжуватиме нарощувати ударне угруповання щонайменше до кінця квітня.

НАТО, міністри закордонних справ «Великої сімки» вимагають Росію припинити дії біля кордонів з Україною. А Західні партнери також заявили про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

22 квітня Росія оголосила про початок відведення своїх військ від українських кордонів, оскільки російські війська завершили свої нібито навчання у Південному та Західному військових округах. США вважає, що заяви Росії про відведення військ поки залишаються лише словами, та очікує від неї конкретних дій.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що можливість російського вторгнення зберігається. Так, техніка та зброя 41-ї армії залишається на полігоні під Воронежем. В разі потреби особовий склад зможе повернутися назад за кілька днів.