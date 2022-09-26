ЗСУ ефективно протидіють окупаційній армії РФ та послаблюють її, завдаючи прицільних ударів по позиціях окупантів. Також українські підрозділи відбили всі атаки ворога за останню добу. Про це сказано у зведенні Генштабу.

Українська авіація завдала 33 удари, уразивши щонайменше 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та вісім позицій зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та два БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія уразили шість пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії, шість складів з боєприпасами, а також дев’ять окремих важливих цілей.

Противник за минулу добу завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударних БпЛА для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Кам’янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса.