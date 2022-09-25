Росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, вдарили по житлових районах Миколаєва, завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю, де було щонайменше 10 прильотів, а також під прицілом була Дніпропетровщина.

ZAXID.NET підсумовує двохсот чотирнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Окупанти п'ять разів за ніч обстріляли один із районів Нікопольський район Дніпропетровщини, через що майже 7 тисяч родин залишилися без світла. Уночі російські військові завдали й масованого ракетного удару по Запоріжжю. За попередньою інформацією, зафіксовано щонайменше 10 прильотів.

Російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе. За інформацією Оперативного командування «Південь», ворог тричі влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Уночі росіяни завдали ударів й по житлових будинках Миколаєва. Українські захисники повідомили, що ППО також збила іранський дрон, який намагався атакувати Миколаїв.

Щодо псевдореферендумів на окупованих територія, то, мабуть, ніхто не мав сумнівів, що вони відбуватимуться не прозоро. І ось докази. Так звана «влада» окупованих Росією територій України ще на початку вересня мали «результати» псевдореферендумів, які окупанти проводять цими днями на територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 25 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 56 700 військових. Також було знищено: