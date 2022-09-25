Напередодні росіяни також обстріляли Запоріжжя

Уночі 25 вересня російські військові завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. За попередньою інформацією, зафіксовано щонайменше 10 прильотів. За інформацією Запорізької ОВА, удари ворожих ракет були зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.

Голова Запорізької ОВА, Олександр Старух розповів, що наразі інформація щодо постраждалих з’ясовується, відомо про трьох поранених, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури.

«Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10 прильотів. Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. Наразі відомо щодо трьох поранених», – повідомив Старух.

У Запорізькій ОВА розповіли, що у багатоквартирних будинках та будинках приватного сектору пошкоджено вікна. В частині будинків зруйновані дахи. Також влучання були в заклади освіти та лікарню. В одному з районів знеструмлено електропідстанцію.

У військовій адміністрації розповіли, що за інформацією поліції, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Оріхів, Полтавка, Дорожнянка, Гуляйнопе, Залізничне, Білогір’я, Шевченка, Степове, Ольгівське, Червоне, Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Запорізьке, Кам’янське. До поліції надійшло 46 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що непередодні вночі росіяни також обстріляли Запоріжжя, одна людина загинула. Також 22 вересня було завдано ракетного удару по готелю, підстанції й телевежі у Запоріжжі