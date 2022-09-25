Війська РФ вдарили по Нікопольському району з «Градів» та ствольної артилерії, випустивши 170 снарядів

У ніч на 25 вересня російські війська 5 разів обстріляли з «Градів» та ствольної артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. За інформацією голови обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, війська РФ вдарили з «Градів» та ствольної артилерії, випустивши 170 снарядів. Внаслідок обстрілів майже 7 тисяч родин залишилися без світла.

Валентин Резніченко повідомив, що під обстріли потрапили Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька громади. За його словами, війська РФ вдарили з «Градів» та ствольної артилерії, випустивши 170 снарядів. Попередньо, ніхто не постраждав. Але без світла залишилися майже 7 тис. родин.

Фото Валентина Резніченка

За інформацією Резніченка, у Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3,2 тис. сімей. У Марганці електрика зникла майже у 3 тис. родин. У Червоногригорівській громаді без електропостачання залишились до 500 людей. Пошкоджені приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автомобілі, аптека, клуб, стадіон та газогін.

Аварійники розпочали відновлювальні роботи, відновити електропостачання обіцяють до середини дня.