Росіяни стріляли «Градами» та важкою артилерією

Війська держави-терориста Росії обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині артилерією. В результаті атаки РФ загинули двоє чоловіків і ще троє людей було поранено, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

«Двоє чоловіків загинуло. Ще двох чоловіків і жінку поранено. Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району», – написав він.

Резніченко додав, що росіяни всього чотири рази вдарили по трьох громадах району – Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській.

«Стріляли «Градами» та важкою артилерією. Направили на мирних людей понад 60 снарядів», – йдеться у повідомленні.

Резніченко наголосив, що в громадах є руйнування та їхні масштаби уточнюються. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція.