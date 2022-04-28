Ліквідований в Україні окупант-розвідник Владімір Гуцов

Під час боїв на Миколаївщині українські військові ліквідували російського розвідника Владіміра Гуцова з позивним «Путін». Окупант загинув ще на початку квітня, однак про його загибель стало відомо зараз.

«Путін загинув, але знову не той. ЗСУ ліквідували розвідника Вову Гуцова на псевдо «путін». Погано що не справжнього. Але і до нього руки дійдуть», – повідомила прес-служба Стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

За даними українських військових, окупант Владімір Гуцов загинув біля селища Олександрівка Миколаївської області ще на початку квітня. Окупант служив у розвідці, йому було 30 років.

За даними Генштабу ЗСУ, за час великої війни українські військові ліквідували велику кількість техніки та понад 22 тис. особового сладу армії РФ.