Українські міністерства оригінально привітали українців із Різдвом у мережі Twitter

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 13:205894

До теми

Українські міністерства оригінально привітали українців із Різдвом у мережі Twitter
фото прінт-скрін привітання у Twitter
Українські міністерства оригінально привітали українців із Різдвом

У мережі Twitter з нагоди Різдва з’явилося оригінальне привітання від українських міністерств. До різдвяної переписки з привітаннями долучилося півтора десятка українських державних органів.

Прінт-скрін різдвяної переписки у Facebook

Серед державних структур, які долучилися до оригінального привітання, Адміністрація Президента, Національний банк України, Міністерство фінансів, Мінекономрозвитку, Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, а також політики.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Папа Франциск привітав християн, які в ці дні святкують Різдво ZAXID.NET
Президент України у різдвяному привітанні закликав помолитись за захисників держави ZAXID.NET
Мер Львова Андрій Садовий привітав українців з Різдвом Христовим ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук