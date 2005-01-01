Українські міністерства оригінально привітали українців із Різдвом

У мережі Twitter з нагоди Різдва з’явилося оригінальне привітання від українських міністерств. До різдвяної переписки з привітаннями долучилося півтора десятка українських державних органів.

Прінт-скрін різдвяної переписки у Facebook

Серед державних структур, які долучилися до оригінального привітання, Адміністрація Президента, Національний банк України, Міністерство фінансів, Мінекономрозвитку, Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, а також політики.