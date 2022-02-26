Літак Су-30 – російський двомісний багатоцільовий винищувач

Підрозділ Повітряних сил Збройних сил України збив російський винищував Су-30 над Чорним морем. Про це 26 лютого повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищений російський винищувач Су-30 СМ. Ласкаво просимо в пекло», – йдеться в повідомленні.

Літак Су-30 – російський двомісний багатоцільовий винищувач, призначений для ліквідації повітряних цілей удень та вночі.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого корабель Чорноморського флоту РФ знищив російський військовий літак над Чорним морем. Тип літака у Генштабі не уточнили.

Зазначимо, що впродовж доби російська армія втратила 11 вертольотів, три винищувачі Су-30, два штурмовики Су-25 та військово-транспортний літак Іл-76 із десантом.

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