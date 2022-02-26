Росіяни збили власний військовий літак над Чорним морем, – Генштаб ЗСУ
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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За інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни випадково підбили власний літак в акваторії Чорного моря
У суботу, 26 лютого, корабель Чорноморського флоту РФ знищив російський військовий літак над Чорним морем.
«В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Тип літака у повідомленні не уточнюється. Міноборони РФ не повідомляло про збитий над Чорним морем літак.
Раніше в Чорному морі поблизу порту «Південний» російський корабель підбив молдовське судно, також російська бомба влучила в турецький корабель.
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