За інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни випадково підбили власний літак в акваторії Чорного моря

У суботу, 26 лютого, корабель Чорноморського флоту РФ знищив російський військовий літак над Чорним морем.

«В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Тип літака у повідомленні не уточнюється. Міноборони РФ не повідомляло про збитий над Чорним морем літак.

Раніше в Чорному морі поблизу порту «Південний» російський корабель підбив молдовське судно, також російська бомба влучила в турецький корабель.

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