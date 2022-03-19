Ліквідований в Україні окупант Ільгіз Усманов

Українські бійці ліквідували ще як мінімум трьох російських офіцерів, які прийшли в Україну з окупаційними військами. Серед загиблих – майор Ільгіз Усманов та капітан Євген Черкашин.

Так загинув майор, заступник командира мотострілецького батальйону Ільгіз Усманов з Башкірії. Йому було 38 років. Про смерть окупантів в Україні повідомляють російські ЗМІ.

Також загинув 44-річний капітан Євгеній Черкашин, який служив у 5-й окремій Гвардійській мотострілецькій бригаді, що дислокується в місті Алейськ Алтайського краю. Українці знищили і старшого лейтенанта Росгвардії Сєргєя Зуйкова.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 19 березня українські військові ліквідували понад 14 тис. особового складу армії РФ, яка вдерлася війною в Україну. Серед ліквідованих окупантів – п’ятеро генералів.