Вранці в понеділок, 15 серпня, «Укрзалізниця» повідомила, що в Україні кілька потягів затримаються через несприятливі погодні умови, які призвели до знеструмлення ліній. Повідомлення про затримку компанія опублікувала о 09:34 у своєму Telegram-каналі.

За інформацією «Укрзалізниці», потяг №2 Івано-Франківськ – Харків затримується на 1 год 50 хвилин, а потяг №259 Івано-Франківськ – Суми курсує із затримкою 1 год 30 хв.

Також із затримкою на 2 год 11 хвилин відправився потяг №732 Київ – Запоріжжя, який очікував пасажимрів на пересадку. Крім того, затримано до відправки поїзд №715 Київ – Перемишль на 35 хвилин.

Також затримуються рейси потягів №701 Київ – Вінниця на 1 год 33 хв, №722 Київ – Харків на 47 хв, та №36 Одеса – Перемишль на 1 год 9 хв.

«Укрзалізниця» попросила вибачення у пасажирів за незручності й запевнила, що робить все можливе для скорочення відставання потягів від графіків.