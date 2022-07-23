Український уряд подав заявку на купівлю 11 комплексів Iris-T SLM

Обіцяні урядом Німеччини постачання зброї Україні затримуються, зокрема, йдеться про зенітно-ракетні комплекси Iris-T SLM. Про це пише Welt.

За даними видання, яке посилається на урядові джерела у Києві, на початку липня український уряд подав заявку на купівлю 11 комплексів Iris-T SLM у збройової компанії Diehl Defense.

Міністерство економіки в Берліні позитивно відреагувало на заявку і направило її до Федеральної ради безпеки. За три тижні рішення так і не було ухвалено.

Рада, яка засідає у закритому режимі і до якої входять дев'ять міністрів, які займаються зовнішньою політикою та політикою безпеки, у всіх випадках або не погоджувалась, або погоджувалась з небажанням на постачання зброї.

Одна система Iris-T коштує близько 140 мільйонів євро, а за одинадцять одиниць потрібно заплатити 1,5 мільярда євро. Україна хоче закуповувати зброю у збройової компанії Diehl Defense.

На початку червня канцлер Олаф Шольц пообіцяв Україні постачання такої зброї у «найближчі тижні». Тим часом, за інформацією з Києва, постачання очікується лише до кінця року.