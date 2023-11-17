Уряд затвердив постанову, якою спростив ввезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема, генераторів і трансформаторів. Про це у п’ятницю, 17 листопада, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Тепер не діятимуть шість технічних регламентів, які застосовували для ввезення та продажу енергетичного обладнання в Україні. Зокрема, не потрібна буде декларація про відповідність і маркування знаком відповідності.

Денис Шмигаль зазначив, що Україна успішно пройшла перший місяць опалювального сезону. Ситуація в енергетиці стабільна, дефіциту електроенергії немає. Опалювальний сезон стартував в усіх регіонах.

«Україна зараз повністю забезпечила себе необхідною кількістю енергоресурсів. У наших сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу. Запаси вугілля на складах — 1,1 млн тонн», – повідомив Денис Шмигаль.

Також за словами прем’єр-міністра, в Україні й далі ремонтують ключові вузли енергосистеми та організовують їхній захист. Зараз відновили майже 1,9 ГВт генерувальних потужностей, а до кінця 2023 року планують відновити ще 1,3 ГВт додаткової потужності.

«Готуємо також інші системи. На сьогодні відновлено 445 об’єктів теплопостачання. Це котельні, центральні теплові пункти, ТЕЦ. Робота з партнерами в питаннях енергетики активно продовжується. Маємо нові поставки систем ППО, що посилять захист енергооб’єктів», – сказав очільник уряду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 12 листопада 2023 року закликав готуватися до того, що росіяни взимку можуть збільшити кількість ударів по українській інфраструктурі.

10 листопада 2023 року в Інституті вивчення війни повідомили, що ймовірно Росія планує поновити удари по українській енергетиці. В ISW зазначили, що росіяни використовують для обстрілів України меншу кількість ударних безпілотників типу Shahed, ніж раніше. Це може свідчити про підготовку до масованих обстрілів української енергетики взимку.