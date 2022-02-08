Результати опитувань відображатимуться на порталі або в додатку «Дія» за згодою ініціаторів.

Міністерства, а також органи центральної та місцевої влади тепер можуть проводити опитування з питань держуправління у різних сферах суспільного життя через портал і додаток «Дія». Про це йдеться в постанові уряду №90 від 7 лютого.

Згідно з документом, опитування в «Дії» стосуватимуться «ініціатив, спрямованих на розв'язання питань державного управління у різних сферах суспільного життя». Такі опитування зможуть ініціювати Міністерство цифрової трансформації або інший орган виконавчої влади, який подав до відомства запит.

Узяти участь в опитуванні в «Дії» зможуть громадяни України віком від 14 років. При цьому вони можуть відображатися лише для певних категорій населення. Користувачам додатку пропонуватимуть до 10 варіантів відповіді, обрати їх можна лише один раз, змінити відповідь не можна.

Опитування може бути достроково припинене, якщо воно втратило актуальність, виникла технічна помилка або так вирішив ініціатор.

Результати опитування будуть оприлюднені на порталі «Дія» чи в додатку «за згодою ініціаторів». Вони зберігатимуться протягом трьох років.

У постанові Кабміну зазначається, що громадські опитування в «Дії» не є референдумами, виборами чи формою публічного обговорення або електронних консультацій із громадськістю. Їхнє проведення Мінцифри повинне забезпечити протягом трьох місяців з ухвалення постанови.