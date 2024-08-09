Гроші спрямують на відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у п’ятницю, 9 серпня, доручив виділення 2,7 млрд грн на відбудову населених пунктів на Чернігівщині, Херсонщині, Харківщині та Сумщині. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, торік уряд започаткував експериментальний проєкт з комплексного відновлення низки населених пунктів. Мова йде про населені пункти Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині та Тростянець на Сумщині.

«Сьогодні уряд дав доручення Мінінфраструктури про необхідність швидко опрацювати й направити невідкладно на комплексну відбудову цих населених пунктів 2,7 млрд грн», – повідомив Шмигаль.

Гроші спрямують на відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель.

Крім того, уряд уповноважив першого заступника Мінінфраструктури продовжити угоду з Європейським інвестиційним банком для розбудови системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві.

Нагадаємо, що Євросоюз вперше передав Україні 1,5 млрд євро заморожених російських активів.

Гроші підуть на оборону та відбудову України.