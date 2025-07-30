Оператори дронів за «Контракт 18-24» проходитимуть службу два роки

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск окремого напряму програми для добровольців «Контракт 18-24». Йдеться про набір операторів дронів до 24 років, які будуть служити в ЗСУ, Національній гвардії та ДПСУ, повідомив у середу, 30 липня, міністр оборони Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, в Україні з’явиться контракт для операторів дронів від 18 до 24 років. Напрям матиме особливі умови – зокрема, чіткий термін служби у два роки.

«Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу. Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи», – повідомив міністр.

Зазначається, що після завершення служби учасники контракту отримають додаткову підтримку від держави. Зокрема, йдеться про іпотеку на житло під 0%.

Окрім того, до Верховної ради подали законопроєкт про відстрочку для учасників програми «Контракт 18-24». Йдеться про те, що добровольці, які служили за «Контракт 18-24», матимуть право на відстрочку 12 місяців після досягнення 25 років.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада дозволила українцям старше 60 років укладати контракт з ЗСУ. 29 липня закон підписав Володимир Зеленський.

Контракт укладатиметься під час діє воєнного стану строком на один рік з можливістю укладання нових контрактів. Такі громадяни служитимуть на небойових посадах рядового, сержантського, старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу.