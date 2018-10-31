В Індії відкрили найвищу в світі статую

Вартість проекту становить 430 млн доларів

В Індії відкрили найвищу у світі статую – 182-метровий монумент діячеві індійського національно-визвольного руху Віллабхаї Пателю. Величезну скульптуру назвали її «Статуя Єдності», інформує The Guardian.

На тлі протестів місцевих активістів статую напередодні відкриття і під час урочистої церемонії охороняли п’ять тис. поліцейських. Активісти критикують проект через високу вартість – 430 млн доларів.

За словами лідера низки громад в районі Нармада Ананда Мазгонкара, 30 жовтня поліція затримала 12 осіб, проте в самій поліції це заперечують.

Як зазначає The Guardian, «Статуя Єдності» – не єдиний монумент Індії, який бере участь у світовому змаганні найвищих статуй. У грудні 2016 року прем’єр-міністр країни Нарендра Моді заклав перший камінь у будівництво ще вищої статуї — монумента національному героєві Чхатрапаті Шиваджі в штаті Махараштра.

Планують, що висота статуї без постаменту буде більш ніж 190 метрів, що зробить її найвищою у світі.

До цього найвищою статуєю була фігура «Будда Весняного Храму» в Китаї, її висота – 128 метрів.