В Індії відкрили найвищу в світі статую

Пам'ятник діячеві індійського визвольного руху сягає 182 метрів заввишки

СвітКатерина Чурилова, 31 жовтня3640

До теми

В Індії відкрили найвищу в світі статую
фото India Today
Вартість проекту становить 430 млн доларів

В Індії відкрили найвищу у світі статую – 182-метровий монумент діячеві індійського національно-визвольного руху Віллабхаї Пателю. Величезну скульптуру назвали її «Статуя Єдності», інформує The Guardian.

На тлі протестів місцевих активістів статую напередодні відкриття і під час урочистої церемонії охороняли п’ять тис. поліцейських. Активісти критикують проект через високу вартість – 430 млн доларів.

За словами лідера низки громад в районі Нармада Ананда Мазгонкара, 30 жовтня поліція затримала 12 осіб, проте в самій поліції це заперечують.

Як зазначає The Guardian, «Статуя Єдності» – не єдиний монумент Індії, який бере участь у світовому змаганні найвищих статуй. У грудні 2016 року прем’єр-міністр країни Нарендра Моді заклав перший камінь у будівництво ще вищої статуї — монумента національному героєві Чхатрапаті Шиваджі в штаті Махараштра.

Планують, що висота статуї без постаменту буде більш ніж 190 метрів, що зробить її найвищою у світі.

До цього найвищою статуєю була фігура «Будда Весняного Храму» в Китаї, її висота – 128 метрів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Президентом Індії вперше стане представник касти недоторканних ZAXID.NET
В українського посла в Індії вкрали мобільний телефон, коли він робив селфі ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук