В Івано-Франківську на Водохреще, 19 січня, влаштували змагання з підіймання 16-кілограмової гирі в ополонці. Таким чином у місті намагалися встановити рекорд України. Згідно з умовами змагання, учасник мав пірнути в попередньо освячену воду, потім зайти у воду по пояс і підіймати гирю 1 хвилину. Усього 19 учасників підняли гирю 695 разів. Результати рекорду відправлять представникам Книги рекордів, які не змогли приїхати через карантин.

Фото Юрія Валька/Galka