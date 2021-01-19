В Івано-Франківську влаштували змагання з підіймання гирі в ополонці. Фото дня
Перед змаганням воду освятив священик
Фото — Анна Журба, сьогодні, 16:570
В Івано-Франківську на Водохреще, 19 січня, влаштували змагання з підіймання 16-кілограмової гирі в ополонці. Таким чином у місті намагалися встановити рекорд України. Згідно з умовами змагання, учасник мав пірнути в попередньо освячену воду, потім зайти у воду по пояс і підіймати гирю 1 хвилину. Усього 19 учасників підняли гирю 695 разів. Результати рекорду відправлять представникам Книги рекордів, які не змогли приїхати через карантин.
Фото Юрія Валька/Galka
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