Виробники отримають доступ майданчиків для тестувань їхніх виробів

В Україні запустили проєкт «Залізний полігон», який надає безоплатну можливість вітчизняним виробникам озброєння та військової техніки протестувати свої вироби на полігоні та отримати відгук від військових вже на стадії проєктування. Про це в четвер, 15 серпня, повідомили міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та його заступниця Ганна Гвоздяр.

За словами Ганни Гвоздяр, виробники, які беруть участь у проєкті, можуть отримати доступ майданчиків для тестувань, оснащених необхідним обладнанням для різних типів військового озброєння й техніки. Окрім цього, проєкт «Залізний полігон» надаватиме й інші послуги:

методологія випробувань;

фахова експертиза;

супровід під час тестувань і випробувань;

консультації та зворотний зв'язок від військових.

Виробникам, які хочуть протестувати свої зразки озброєння, потрібно заповнити форму за посиланням. Виробник отримує запрошення на визначений час і день на фізичний полігон. За результатами тестувань чи випробувань виробник отримає протокол та висновок від експертів Центрального воєнно-наукового управління Генштабу або Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації ОВТ.