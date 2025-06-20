В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем

В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ. Воно об’єднає всі військові частини Сил безпілотних систем та Лінії дронів. Про це у п’ятницю, 20 червня, повідомили у командуванні СБС.

Зазначається, що рішення про створення угрупування Сил безпілотних систем ухвалили, щоб підвищити ефективність управління СБС для адаптації до вимог сучасної війни.

«Вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління – з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БпЛА. Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем», – йдеться у повідомленні.

Командувати угрупованням буде командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді. Вказується, що більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання.

Зауважимо, що 9 лютого 2025 року стало відомо про створення в Україні проєкту Лінія дронів, у межах якого поєднали піхоту та безпілотники в єдину ударну систему. До Лінії дронів увійшли 20 окремий полк «К-2», 429 полк «Ахіллес», 427 полк «РАРОГ», 414 бригада «Птахи Мадяра» та Полк «Фенікс» (бригада «Помста»).

Нагадаємо, 3 червня, президент Володимир Зеленський призначив Роберта «Мадяра» Бровді командувачем Сил безпілотних систем, він замінив на посаді Вадима Сухаревського. До цього Роберт Бровді обіймав посаду командира бригади «Птахи Мадяра».