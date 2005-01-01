В Україні запрацював Єдиний інформаційно-довідковий центр судової влади

Безкоштовну консультацію можна отримати за номером 0800501492

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 15:082110

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В Україні запрацював Єдиний інформаційно-довідковий центр судової влади
фото ілюстративне
Українцям повідомлятимуть про рух справ, судовий збір тощо

В Україні запрацював Єдиний інформаційно-довідковий центр Судової влади. Про це повідомляє прес-центр судової влади України.

Зазначається, що за єдиним безкоштовним номером 0 800 501 492 можна отримати, зокрема, інформацію про стан розгляду судових справ; про етапи руху справи за запитом учасників судового процесу; консультацію про умови подання та реєстрації звернень та запитів до судових установ; про умови розрахунку судового збору та можливі способи його сплати; про перелік можливих державних та приватних установ, що надають правову (безкоштовну або на платній основі) допомогу в разі виникнення юридичних питань.

«На сьогодні єдиний контакт-центр надає громадянам можливість отримати інформацію телефоном. При цьому найближчим часом планується розширення переліку засобів онлайн-комунікації із запитувачами шляхом використання мобільних додатків миттєвих повідомлень, а також автоматичних систем самообслуговування», – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, отримати консультацію можна з 9:00 до 18:00 (понеділок–четвер) та з 9:00 до 16:45 (п’ятниця). Водночас інформація в автоматичному режимі надається центром цілодобово.

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