Порошенко підписав укази про створення окружних судів в Україні

Зокрема у Львові створять три окружні суди замість шести районних

Президент України Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію місцевих та створення окружних судів в Україні. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Заступник глави Адміністрації Президента України Олексій Філатов заявив, що в рамках стратегії судової реформи, затвердженої відповідним указом, а також на виконання вимог закону «Про судоустрій та статус суддів», до підписання пропонуються укази щодо реорганізації системи правосуддя, зокрема ліквідації, створення те реорганізації певних судів. Він зауважив, що це стосується як місцевих судів, так і судів апеляційної інстанції.

Філатов повідомив, що будуть створені Окружні господарські суди, замість судів у районах також будуть створені окружні суди. «Це буде уніфікований підхід до всіх судів першої інстанції», – наголосив він.

За його словами, також ліквідовуються та створюються певні суди у великих містах з метою організаційної та фінансової оптимізації, для того, щоб забезпечити ліпший доступ до правосуддя та більш ефективний розгляд судових справ.

Окрім того, за словами президента Петра Порошенка, нині також триває «набір нових судів». Він повідомив, що відбувається процес ліквідації, реорганізації та створення нових судів і заповнення посад суддів людьми, які проходять систему оцінювання, заповнюють необхідні декларації, проходять антикорупційну перевірку.

Порошенко заявив, що нові суди будуть формуватися на абсолютно прозорому конкурсі.

«Йдіть, беріть участь, проходьте конкурси, складайте іспити і приступайте до роботи. Це наша з вами справа. Це не справа окремо Вищої кваліфікаційної комісії, окремо Вищої ради правосуддя, або окремо громадськості, або окремо Президента. Це справа країни», – наголосив президент.

Порошенко підкреслив, що разом з підписаними указами він буде ініціювати законопроекти щодо забезпечення безперервності судового розгляду справ у випадку переведення судді до нового суду.

Як писав ZAXID.NET, у Львові в межах реформи замість шести районних судів створять три окружні, а 23 місцеві суди в області планують об’єднати у вісім окружних.