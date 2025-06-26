У ботанічному саду УжНУ зібрано лизько 5 тис. видів і сортів рослин

Працівники ДБР оголосили підозру колишньому першому заступнику начальника Головного управління Держземагентства у Закарпатській області, який у 2014 році незаконно передав у приватну власність понад 2,6 га ботанічного саду Ужгородського національного університету. Експосадовцю загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань 26 червня, виконуючи обов’язки керівника управління Держземагентства Закарпаття, посадовець підписав накази, якими вивів землі ботанічного саду УжНУ з природоохоронного фонду. Він передав їх підставним особам під виглядом сільськогосподарських.

«Згодом ділянки були перепродані, а їхнє цільове призначення змінено. За попередніми оцінками, державі завдано понад 1,35 млн гривень збитків», – зазначили в ДБР.

Правоохоронці перевіряють можливе отримання підозрюваним хабаря за реалізацію схеми та встановлюють причетних до злочину посадовців з обласного управління Держземагентства, Ужгородської філії ДП «Закарпатський геодезичний центр» та Ужгородського національного університету.

Колишньому першому заступнику начальника Головного управління Держземагентства у Закарпатській області оголошено підозру у зловживанні владою або службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Зазначимо, ботанічний сад УжНУ заснований у 1948 році. У ньому зібрано близько 5 тис. видів і сортів рослин і його територія є природно-заповідним фондом.