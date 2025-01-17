Підозрювану арештували з можливістю внести 2 млн грн застави

В Івано-Франківську підозрюють у шахрайстві 60-річну мешканку, яка без ліцензії займалася обміном валют і позичала гроші у клієнтів. Упродовж року вона виманила у людей понад 400 тис. доларів і 160 тис. євро. Затриманій загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 17 січня, франківка позичала гроші у потерпілих нібито на розвиток бізнесу, лікування родичів та інші нагальні потреби. У 2017-2018 роках вона ошукала 9 людей на 161 430 Євро та 421 440 доларів.

«Підозрювана обіцяла повернути клієнтам гроші. Однак, маючи у своєму розпорядженні понад 16 млн гривень за тодішнім курсом, так і не зробила цього. Натомість витратила кошти на власні потреби», – зазначили правоохоронці.

Під час обшуків у помешканні валютниці вилучили розписки, «чорну» бухгалтерію, мобільний телефон з переписками та інші речові докази. Підозрювану арештували з можливістю внести 2 млн грн застави. За шахрайство вчинене у великих розмірах, їй загрожує до восьми років ув’язнення.