Чоловіка без їжі та води тримали у металевій сушарці для фруктів

У Вінницькій області місцевий фермер закрив свого робітника у сушарці для фруктів, бо той, на його думку, погано відремонтував трактор. Про це 10 серпня повідомила прес-служба МВС.

Інцидент трапився у селі Вербівка Погребищенської ОТГ. Майже добу 43-річний заручник без їжі та води у спеку просидів у металевій сушарці для фруктів, яка знаходилась всередині зерносховища, зовні засипана зерном. Чоловік міг перебувати у тісній сушарці лише у сидячому положенні. Його прохання про допомогу почула місцева жителька і повідомила в поліцію.

Потерпілий розповів, що його закрив фермер, у якого він неофіційно працював різноробочим. Підприємець у такий спосіб вирішив покарати його за погано відремонтований трактор. Жодних коштів за виконання роботи він теж не отримав.

Правоохоронці звільнили заручника, розчистивши лопатами від зерна прохід, а фермеру наразі загрожує до 5 років позбавлення волі.