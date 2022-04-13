Росіянам наказали знищити докази, щоб світ не побачив усіх їхніх звірств. У Маріуполі, наприклад, працюють 13 мобільних крематоріїв, де спалюють тіла мирних мешканців, а на 9 травня там взагалі планують «парад перемоги». Але замість перемоги росіянам доведеться йти слідок за кораблем.

ZAXID.NET підсумовує сорок дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ніч була неспокійною для Житомирської і Полтавської областей, російські війська ведуть активні бойові дії в Харківській, Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Лише за минулу добу росіяни 53 рази обстріляли Харківську область. На Херсонщині росіяни застрелили сімох людей в одному будинку, а щоб приховати злочин, підірвали будинок з тілами вбитих людей.

Ворог також обстріляв залізничну станцію в центрі України, через що «Укрзалізниця» змінила маршрути низки потягів.

За даними видання The Times, Владімір Путін намагається стягнути на Донбас сили, які за чисельністю вп’ятеро перевищуватимуть розташовані там українські війська. Там прогнозують велику битву.

Тим часом російським військовим наказали нищити докази своїх злочинів в Україні. У Маріуполі зафіксовано 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити. На 9 травня росіяни готують у Маріуполі «парад перемоги».

Втрати російських окупантів

Українські військові збили над Харківщиною два російські винищувачі.

Станом на ранок 13 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 19800 військових. Також було знищено:

танків – 739 (+7);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 964 (+18);

артилерійських систем – 358 (+9);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 115 (+4);

засобів протиповітряної оборони – 64 (+1);

літаків – 158 (+1);

гелікоптерів – 143 (+3);

автомобільної техніки – 1 429 (+23);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 132 (+8);

спеціальна техніка – 25 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни минулої доби вбили сімох мирних жителів Харківщини, а також застрелили сімох людей в одному будинку на Херсонщині. Щоб приховати злочин, російські загарбники підірвали будинок з тілами вбитих людей.

На Сумщині окупанти вбили понад 100 мирних жителів, багато людей зникли безвісти.