Від окупантів Сумщину звільнили 8 квітня

В Сумській області солдати путінської армії вбили понад 100 мирних жителів. Ще багато людей пропали безвісти, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на брифінгу у середу, 13 квітня, пише NV.ua.

«Загинуло понад 100 мирних жителів, але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем, тому що знаходять тіла – зі зв'язаними руками, зі слідами тортур, розстріляними пострілами в голову, це страшні речі», – розповів він.

Живицький розповів, що в області є зниклі безвісти й ті, хто потрапив у полон. Він також повідомив про мирних жителів, про долю яких взагалі нічого не відомо.

«На дорогах та трасах, у лісах знайдено розстріляні машини, а що трапилося з людьми з цих машин, невідомо. У лікарнях багато поранених, багато наших поранених у лікарнях сусідніх областей», – додав голова ОВА.

За його словами, наразі є дуже серйозна психологічна травма у людей, які перенесли окупацію, через населені пункти яких проїжджали колони з тисяч одиниць ворожої техніки.

«Окупанти обстрілювали все навколо, стріляли з танків, автоматів, гранатометів по мирних жителях, похилого віку з дітьми. Наші люди на болотах ховалися, на сільгосппідприємствах у силосних ямах. Це був терор та жах, який влаштовували росіяни у нас у регіоні», – резюмував він.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 8 квітня, голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про звільнення області від російських загарбників. Проте мешканців просять бути обережними, оскільки територія не є безпечною.