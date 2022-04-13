У вівторок, 12 квітня, у селі Правдине Білозерського району Херсонської області російські загарбники розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку. Усі вони загинули, повідомив 13 квітня Офіс генпрокурора.

Там зазначили, що після вбивства сімох людей, росіяни вирішили приховати злочин. Для цього вони підірвали будинок із тілами розстріляних мешканців.

Наразі правоохоронці намагаються дізнатися обставини події, а також ідентифікувати загиблих. Це масове вбивство правоохоронці розслідують за статтею ККУ «Порушення законів і звичаїв війни». Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Крім того, в Офісі генпрокурора закликали громадян, які стали свідками воєнного злочину росіян, фіксувати докази і надсилати їх на цей сайт.