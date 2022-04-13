Путінські війська стягують на Донбас з навколишніх регіонів для, як сподівається Кремль, вирішальної битви

Президент Росії Владімір Путін намагається стягнути на Донбас сили, які за чисельністю вп’ятеро перевищуватимуть розташовані там українські війська. Про це пише видання The Times із посиланням на свої джерела.

Інформатори видання зазначили, що навіть така перевага не гарантує Росії перемоги у війні проти України.

За словами джерела серед українських військових, путінські війська стягують на Донбас з навколишніх регіонів для, як сподівається Кремль, вирішальної битви. Однак навіть значна перевага у живій силі та десятки тисяч солдатів можуть не допомогти Росії досягти успіху.

Деякі західні джерела очікують, що наступ почнеться до кінця тижня. Напередодні російський воєнний злочинець заявив, що його «операція» триватиме до перемоги.

Колишній британський військовий головнокомандувач генерал сер Річард Берронс заявляє, що для подолання українських фортифікаційних споруд у містах Донецької та Луганської областей потрібне співвідношення сил 5 до 1, а то й 7 до 1. Однак він вважає, що держава-терорист Росія не зможе зібрати сили, які б перевищували ЗСУ у 7 разів.

Наразі супутникові знімки Maxar показують, що Росія нарощує військову присутність щонайменше в Бєлгородській області. Скупчення російської техніки зафіксовані неподалік населених пунктів Солоті та Валуйки на трасі, що веде до кордону з Україною.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що у НАТО переконані, що другий етап війни в Україні є неминучим. І він буде складнішим і кривавішим.