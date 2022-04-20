Західні лідери обіцяють нам нові поставки зброї, фінансову допомогу та ще більше санкцій проти РФ. Поки наші ЗСУ виганяють ворога з нашої землі, а СБУ викриває зрадників, світ продовжує ізолюватись від Росії.

ZAXID.NET підсумовує п’ятдесят шостий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські війська обстрілювали Харків та Авдіївку, а також атакували на Харківщині, Луганщині, Херсонщині та Миколаївщині. Росіяни обстріляли також Сумську область із «Градів», а Чернігівську – з мінометів.

Росіяни готують примусову мобілізацію на окупованому Запоріжжі та Херсонщині. На Запоріжжі «кадирівці» розстріляли солдатів РФ, які влаштували бунт. Вони відмовлялися воювати через те, що їм не платять обіцяне.

Поки наші ЗСУ борються з ворогом, СБУ викриває зрадників. На Харківщині знайшли склад з краденими українськими боєприпасами та деталями на 200 млн доларів. Власники складу хотіли співпрацювати з росіянами.

Президент США провів відеоконференцію із лідерами держав-союзників щодо подальшої збройної допомоги Україні і накладення санкцій на Росію. Коротко розповідаємо, про що домовились світові лідери.

Втрати російських окупантів

Українці ліквідували російського полковника Міхаіла Нагамова. На Запоріжжі «кадирівці» розстріляли солдатів РФ, які влаштували бунт, бо їм не платять обіцяне.

Станом на ранок 20 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 20800 військових. Також було знищено:

танків – 815 (+13);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 087 (+24);

артилерійських систем – 391 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 136 (+4);

засобів протиповітряної оборони – 67 (+0);

літаків – 171 (+2);

гелікоптерів – 150 (+0);

автомобільної техніки – 1 504 (+9);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 165 (+7);

спеціальна техніка – 27 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Російські загарбники на блокпості вбили мирного жителя Херсона, у місті також розстріляли проросійського блогера. У підвалі в Маріуполі померла 91-річна єврейка, яка дивом пережила Голокост. Минулої доби на Луганщині загинули 3 людини, ще 6 поранені.