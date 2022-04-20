Ліквідований в Україні окупант Міхаіл Нагамов

Українські військові ліквідували командира інженерно-саперного полку армії РФ, полковника Міхаіла Нагамова, який прибув в Україну з окупаційними військами.

41-річний Міхаіл Нагамов був уродженцем Республіки Марій Ел. Останні роки обіймав посаду командира інженерно-саперного полку у місті Ростові Ярославської області РФ. Нагамов був ветераном бойових дій.

За інформацією російських ЗМІ, він загинув 13 квітня на території України. Поховають його 21 квітня на федеральному військовому меморіальному цвинтарі в Митищах Московської області.

За даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабної війни українські військові ліквідували понад 20 тис. особового складу армії РФ. У списку знищених – щонаймеше вісім російських генералів.